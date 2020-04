Filippine - Territorio, clima, economia

Territorio e clima

Popolazione e città

Economia

Sono un arcipelago tra il Mar Cinese, il Mar di Celebes e l’Oceano Pacifico. 7000 isole le principali sono Luzon e Mindanao. Territorio sismico e catene montuose abbastanza alte con 30 vulcani di cui 12 attivi. Cima più alta il vulcano Apo nell’isola di Mindanao. Fiume più lungo è il Rio Grande Cagayan, pianure importanti in Luzon e Mindanao.Coste a picco sul mare, il clima è caldo-umido con grandi foreste. Le Filippine sono soggette a tifoni lungo le coste che distruggono i campi.La popolazione filippina ha origini multietniche: indonesiane, malesi, cinesi e spagnole. Ci sono più di 80 lingue ma solo l’inglese e il tagalog sono ufficiali. L’83% dei filippini è cristiano cattolico mentre c’è una forte minoranza musulmana nell’arcipelago di Sulu che vorrebbe una maggiore autonomia per la quale sono sorti movimenti separatisti con guerriglie contro il governo. Crescita demografica intensa con la popolazione che si concentra nelle città più grandi e sulle coste. Manila è la capitale e si trova nell’isola di Luzon importante porto con segni della colonizzazione spagnola. È sede di studi universitari, ha il principale aereoporto del paese. Ma ci sono altre città importanti, per esempio: Quezon, Caloocan(si trovano a Luzon) e Davao, Zamboanga(si trovano a Mindanao) .L’economia è in crescita ma le fonti energetiche sono insufficienti, sono presenti squilibri nella distribuzione delle ricchezze. L’agricoltura è 1/3 della forza lavoro, i prodotti vengono usati per consumo interno e solo una piccola parte per quello estero. Le foreste forniscono grande legname, ci sono importanti risorse nel sottosuolo come ferro, carbone, oro, rame e manganese. Settore industriale si è sviluppato negli anni ‘50, importanti le industrie alimentari, chimiche, elettroniche, siderurgiche, estrattive e tessili. Fonte di ricchezza è il turismo e buona parte della produzione è per il commercio estero.