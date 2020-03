Estremadura

Il suo nome deriva da "los estremos", cioè i territori che nel Medioevo si trovavano alle estremità delle parti occupate dai Mori e dai Cristiani. L'Estremadura confina a nord con la Sierra Gata e la Sierra Gredos che la dividono da Lèon, a est con la Castilla-La Mancha e a sud con la Sierra Morena.Alla fine, è adiacente al Portogallo ad ovest.La regione è una terra povera e in prevalenza pianeggiante. Una parte del territorio è utilizzata per l'agricoltura e la coltivazione di alberi da frutto, l'altra parte ha molti pascoli e aree non coltivate coperte da boschi di querce. La regione è bagnata da due fiumi: il Guadiana e il Tago. L'Estremadura è famosa per i suoi abitanti che sono venuti nel Nuovo Mondo, conquistando nuove terre e uccidendo le popolazioni indigene. I più famosi sono stati Francisco Pizarro e Hermán Cortés. Extramadura è famosa anche perché è stata popolata da Romani, Celti e Mori e quindi molte testimonianze del loro passaggio. La regione è divisa in due province: Badajoz e Cáceres.Situata sulle rive del fiume Guadana, Badajoz era già abitata in epoca preistorica. I Romani costruirono qui molte ville importanti. Alcuni autori dubitano che la fondazione di Badajoz sia stata in epoca ispano-romana, o nel secolo X, quando ha assunto entità di nucleo urbano di importanza. Secondo i testi arabi, il fondatore di Badajoz fu Ibn Marwan nel 1875 che edificò al Basharnal che si trovava nel noto forte di San Cristobal. In epoca araba, Badajoz divenne uno degli almoravidi. Badajoz fu conquistata e riconquistata per mano di musulmani e cristiani fino al 1230 quando Alfonso IX de Leon la conquistò dal re musulmano Abenhut. Badajoz era importante per la sua situazione di confine con le terre portoghesi dell'Alentejo e per questo motivo le mura furono ampliate; questo conferma il carattere difensivo e strategico di questa città. In questo secolo, la vita universitaria ha trasformato Badajoz nel nucleo urbano popolato da Extramadura.Caceres era già abitata in epoca pre-romana. In effetti, ci sono antiche testimonianze di 30.000 anni. Nel XII secolo Norba fu liberata dagli arabi grazie alle gesta di Gerardo Sempavor nel 1166: fu conquistata da Fernando II nel 1169: il laico Fernando II donò la città ai frati di Cáceres che la perdettero alle truppe almohad. Gli Almohadi costruirono le sue mura dando alla città l'aspetto di una fortezza e chiamandola Hizn Qazrix. La città attuale è del XVI secolo; questo periodo, infatti, è stato molto importante per il suo sviluppo monumentale. Gli abitanti di Caceres, nel XV e XVI secolo, attraversarono l'Oceano Atlantico in numero considerevole per raggiungere il nuovo mondo. A Cáceres ci sono molte case dei conquistatori che sono tornati dall'America con grandi ricchezze. Le più importanti sono: "la casa dei Toledo Monteczuma", "il Palazzo di Godoy" e "la casa dei Veletas, costruita da Diego Gomez, famosa per la sua cisterna di epoca musulmana".