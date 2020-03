Economia del Friuli Venezia-Giulia

L'economia del Friuli Venezia Giulia risente notevolmente della posizione geografica che è marginale rispetto al mercato italiano, mentre la presenza dei confini politici e di un grande porto favorisce gli scambi internazionali e promuove la funzione di transito e favorisce il trasporto di merci. Non sempre però il confine politico è stato aperto alla vita di relazione, ma ha spesso prodotto una situazione di rischio che ha scoraggiato le iniziative economiche, frenando lo sviluppo.Il Friuli ha avuto fino dall'inizio di questo secolo una economia prevalentemente agricola, condizionata però dalla morfologia e dal clima presente in montagna e dalle carenze idrauliche in pianura, dove ai terreni aridi della sezione alta si contrapponevano i terreni paludosi della bassa pianura.L'attività manifatturiera si è sviluppata soprattutto a livello artigianale, registrando notevoli ritardi nello sviluppo industriale poiché non sono presenti molti capitali di infrastrutture. Solo fra le due guerre grandi grazie alle opere di bonifica e di irrigazione hanno consentito la diffusione in pianura dell'agricoltura moderna, ma la promozione industriale non è andata molto oltre la ricostruzione degli impianti danneggiati dalle vicende belliche, così che alla manodopera agricola esuberante non restavano che le vie delle migrazione per andare a lavorare altrove