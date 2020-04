Complessa gestione delle città

Rispetto alla vita che si svolge in campagna, quella di città sembra offrire soprattutto vantaggi come garantire un’ampia disponibilità di beni di consumo, offre occupazioni in attività terziarie, meno faticose e più sicure rispetto ad altri tipi di lavoro, fornisce servizi che migliorano la qualità della vita, nel campo dell’istruzione, della salute e del divertimento.Ma le città grandi e densamente popolate comportano anche problemi economici, come la necessità di costruire e gestire costose infrastrutture e problemi di tipo ambientale. Gravi possono essere anche i problemi sociali, come l’eccessivo divario di reddito degli abitanti dei diversi quartieri, la difficile integrazione degli immigrati, la diffusione degli stupefacenti e senso di insicurezza derivante dalla criminalità.Molti di questi problemi derivano da uno sviluppo urbano avvenuto in assenza di regole e senza alcuna forma di controllo pubblico. Per porre rimedio a queste situazioni è necessario procedere ad una programmazione dello sviluppo urbano, cioè alla stesura all’applicazione di piani regolatori. Essi svolgono due ruoli fondamentali: programmano l'uso degli spazi, definendo i luoghi in cui dovranno sorgere aree verdi, quartieri residenziali, impianti sportivi, etc.; in secondo luogo dettano regole, imponendo le dimensioni massime degli edifici, la loro volumetria in rapporto agli spazi verdi, la distanza minima fra una costruzione e l’altra. Molti problemi che affliggono le metropoli derivano dalle dimensioni eccessive delle città cioè dal gigantesco urbano. Una soluzione si basa sul decentramento urbano, cioè sulla costruzione di città satellite e di insediamenti produttivi all'esterno dei centri più congestionati.