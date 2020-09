Caratteristiche delle piante mediterranee

Spesso lepresentano le, attraverso una cuticola spessa, resistente e a volte anche lucente; questoconsente alle piante di difendersi contro l’eccessiva perdita di acqua per traspirazione.Per difendersi da questo problema altre piante sono dotate di unasu tutta la pianta.Alcunesono caratterizzata dall'avere una, come il rosmarino e in generale le conifere.Una caratteristica molto diffusa nella flora spontanea mediterranea è la presenza nelle foglie dicome il rosmarino ocome l’oleandro.Nelle zone con condizioni climatiche difficili come zone aride e ad elevata temperatura, prevalgono gli arbusti bassi , che resistono meglio al vento e alla traspirazione.Gliche si trovano in alcune piante raffreddano l’aria vicina alla pianta, e man mano che aumenta la temperatura anche il profumo aumenta molto. Questo aroma, inoltre, riesce a combattere i predatori, gli insetti e anche i batteri patogeni.