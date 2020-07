Cambiamento climatico: cause e conseguenze

-Il cambiamento climatico indotto dalle emissioni di carbonio esaspera e rende imprevedibili tempeste di pioggia, siccità, alluvioni, inondazioni;-Dighe e argini, bacini di raccolta d’acqua, modificano il corso e il flusso dei fiumi rompendo l’equilibrio naturale;-La deforestazione, privando di vegetazione i suoli e le pendici collinari, impedisce alla pioggia di essere trattenuta e assorbita e la costringe e scivolare trascinando con sé terra e fango;-La distruzione delle foreste di mangrovia, per far posto a bacini dedicati all’acquacoltura dei gamberi, toglie protezione ai litorali;-La povertà spinge a insediamenti nelle aree a più alto rischio, come coste, pendii collinari e pianure alluvionali.La popolazione mondiale costiera (a meno di 100 km dalla costa) ammonta al 39% della popolazione totale. Ogni calamità che si abbatte in questi luoghi, densamente popolati e modificati dall’uomo, amplifica la sua potenza;-L’urbanizzazione e la fortissima espansione edilizia, aumentando la superficie impermeabile di cui vengono coperti i terreni, aumenta la frequenza e la gravità delle alluvioni;-La corruzione e gli interessi illeciti, consentono la costruzione di edifici in zone proibite e con materiali scadenti, compromettono l’equilibrio naturale e amplificano i danni delle calamità naturali.