Borse mondiali

La Borsa di Tokyo è la terza borsa valori più grande del mondo. Elenca 2.292 società che sono separate nella Prima Sezione per le grandi imprese, nella Seconda Sezione per le medie imprese e nella Sezione delle Madri per le imprese in fase di avvio ad alta crescita. Uno dei principali indici che seguono la Borsa di Tokyo è l'indice Nikkei 225 delle aziende selezionate dal Nihon Keizai Shimbun, il più grande quotidiano finanziario del mondo.La Borsa di Londra e la Borsa di Tokyo stanno sviluppando prodotti e tecnologie azionarie comuni.La Borsa di Shanghai è il quinto mercato azionario al mondo per capitalizzazione di mercato e una delle due borse che operano in modo indipendente nella Repubblica Popolare Cinese. A differenza della Borsa di Hong Kong, la SSE non è completamente aperta agli investitori stranieri a causa degli stretti controlli sul conto capitale da parte delle autorità cinesi.La Borsa di Hong Kong è la terza borsa valori più grande in Asia e la sesta al mondo. Ha circa 1.477 società quotate e gestisce i mercati dei titoli e dei derivati.La B M & F Bovespa, la Bolsa de Valores, Mercadorias & Futuros, è stata fondata nel 1890 e ha sede a San Paolo, Brasile. Ci sono circa 381 società quotate in Bovespa e il suo indicatore di riferimento è l'indice Bovespa.La Borsa di New York, o NYSE, è la più grande borsa valori del mondo. Più di 2.500 aziende quotano le loro azioni alla NYSE. La storia del NYSE risale al 1792, quando 24 broker hanno sottoscritto un accordo, formando il primo mercato azionario organizzato a New York. Uno dei momenti peggiori per il NYSE fu il Grande Crollo che ebbe luogo nell'ottobre del 1929. La gente cominciò a vendere le proprie azioni il più velocemente possibile e il mercato dei tori si trasformò improvvisamente in un mercato degli orsi. Molti economisti pensano che il Crash abbia precipitato la Grande Depressione del 1929. Dal 2007 tutte le azioni della NYSE possono essere scambiate utilizzando il suo mercato elettronico ibrido: questo permette ai trader di decidere se utilizzare il sistema di 'clamore aperto', in cui il trading avviene tra persone che si vedono, o se utilizzare un sistema informatico per effettuare transazioni