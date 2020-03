Blocchi commerciali

L'Unione Europea

APEC

NAFTA

I blocchi commerciali multinazionali svolgono un ruolo centrale nei negoziati commerciali internazionali. Questi blocchi sono composti da un gruppo di paesi che decidono di avere politiche commerciali comuni per il resto del mondo in termini di tariffe e di accesso al mercato, ma hanno un trattamento preferenziale l'uno verso l'altro.La ragione per la formazione di tali gruppi è di assicurare la crescita economica e il beneficio dei paesi partecipanti. L'esistenza e la crescente influenza di questi gruppi multinazionali implica che le nazioni devono entrare a far parte di tali gruppi per rimanere competitive a livello globale.L'UE è stata istituita nella CEE e ribattezzata UE nel 1992, dopo che laTrattato di Maastricht. E' diventato il più potente blocco commerciale del mondo, con un PIL quasi pari a quello di Maastricht.Il Forum di cooperazione economica Asia-Pacifico è un raggruppamento di paesi che si affacciano sull'Oceano Pacifico. I suoi membri rappresentano il 45% del commercio mondiale. Recentemente ha iniziato a firmare accordi bilaterali di libero scambio con alcuni membri dell'APEC.NAFTA (l'accordo di libero scambio nordamericano) è l'accordo tra le parti,Canada e Messico che ha avuto inizio il 1° gennaio. L'accordo riguarda la tutela dell'ambiente e questioni di lavoro, così come il commercio e gli investimenti.