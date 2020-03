Berlino, Politica - Reichstag

Berlino, Politica - Il Reichstag

Berlino è la città più grande della Germania, con circa 3,4 milioni di abitanti, e dal 1990 è di nuovo la capitale della Repubblica Federale. La città di Berlino ha quasi 800 anni. A Berlino, il Bundestag tedesco e il Bundesrat approvano le leggi che si applicano in Germania. In questa città sono presenti la sede ufficiale del presidente federale e del governo federale.Oggi il Reichstag è la sede del Parlamento tedesco (Bundestag). L'edificio ha circa 120 anni. Nel maggio 1945 i soldati russi conquistano Berlino, la capitale del Reich tedesco. Hanno scritto la loro gioia per la vittoria sulle pareti del Reichstag. Alcuni scritti possono essere letti ancora oggi: “Hitler kaputt", "Sergej e Jurij erano qui", "Caucaso-Berlino" o "Abbiamo combattuto qui".Dal 1995 al 1999 il Reichstag è stato restaurato. Il progetto è costato 300 milioni di euro. I progetti sono opera dell'architetto britannico Sir Norman Foster. Ha avuto l'idea di mettere una nuova cupola sul Reichstag. Oggi, i visitatori possono guardare la testa dei politici, perché attraverso una grande finestra si può guardare oltre 20 metri di profondità nella sala dei politici. Il Bundestag tedesco si riunisce qui dal 19 aprile 1999. A proposito, dalla cupola si può vedere un meraviglioso panorama di Berlino.