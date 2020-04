Bangladesh - Aspetti geografici ed economici

Il Bangladesh occupa in gran parte la regione del Bengala e nella seconda metà faceva parte del Pakistan con il nome di Pakistan Orientale. Esso confina con l’India e il Myanmar (ex Birmania e si affaccia sul golfo del Bengala.Il problema fondamentale che ha notevoli riflessi notevoli ed economici sta nell’eccessiva abbondanza di acqua.Infatti, il territorio è costituito per circa i 9/10 da terre alluvionali e da un’intricata rete fluviale che comprende le diramazioni più orientali del Gange, tra cui il più importante è il Padma nel quale confluisce il Bramaputra.Oltre a questo, il Bangladesh è soggetto alle conseguenze del clima monsonico. Il territorio è pianeggiante ed è costituito sia da depositi antichi che più recenti in modo tale che spesso i fiumi sono pensili, scorrono lentamente su terreni sabbiosi che emergono da depressioni, periodicamente inondate. In genere, il continuo mutare degli alvei cerea numerosi meandri e rami morti che si ravvivano continuamente sotto il traboccare dei rami più attivi. Ad occidente, si trova la sezione più morta del delta, dove sulla capacità di sedimentazione dei corsi d’acqua agiscono le correnti della marea, creando una fascia di territorio ampia fino a 80chiliometri, le quali hanno influenza anche sulla salinità del suolo. Migliore è la situazione del delta del Padma-Meghna che ormai ha raggiunto un certo equilibrio fra superfici asciutte e depressioni anfibie. Per tale motivo questa è anche la zona più popolata. L’orlo orientale della costa presenta alcuni rilievi che da 300 metri scendono verso il mare a una decina di metri. Le terre sono ben drenate e, poiché sono irrorate di pioggia anche d’inverno, si prestano all’alternanza di raccolti tutto l’anno e a colture commerciali come il tè. Più a sud si incontrano le alture di Chittagong che arrivano fino a 957 metri di altezza, lentamente degradanti verso il mare.L'acqua e il suolo sono contaminati da arsenico. La causa principale è la composizione chimica dei minerali che compongono il suolo, che contaminano l'acqua di falda. L'acqua potabile e agricola viene presa per il 90% da pozzi, e questo provoca una grande esposizione a tale tossina, con gravi conseguenze per la popolazione.Il clima accentua la differenziazione suggerita dalle condizioni geomorfologiche. L’andamento tropicale delle temperature è accompagnato da precipitazioni abbondanti tutto l’anno. Il monsone dà piogge estive abbondanti e prolungate fino ad ottobre soprattutto nella zona meridionale e orientale, precedute da un periodo piovoso primaverile, molto prezioso per l’agricoltura che produce soprattutto riso, tè, senape e juta Le attività industriali del paese sono legate nella quasi totalità alla trasformazione dei prodotti dell’agricoltura. Qualche industria siderurgica, meccanica e chimica esiste intorno a Dacca e a Chittagong, dove sono presenti anche delle raffinerie di petrolio, ma nell’insieme le fonti energetiche sono scarse.Una quota importante della bilancia commerciale deriva dalle rimesse degli emigranti.Il Bangladesh è tra i paesi più densamente popolati del mondo e ha un elevato tasso di povertà. Ha una popolazione di circa 169.000.000 abitanti; la capitale è Dacca che conta 15.000.000Le condizioni di vita e di lavoro della popolazione, sono molto misere e insufficienti dal punto di vista sanitario e della sicurezza. Frequenti sono i crolli e gli incendi di edifici o aziende.Tra gli ostacoli maggiori alla crescita economica vi sono i frequenti cicloni e inondazioni, l'inefficienza delle imprese di proprietà statale,l’instabilità politica, la cattiva gestione delle infrastrutture portuali, la crescita della forza-lavoro non assorbita dai posti di lavoro disponibili, l'uso inefficiente delle risorse energetiche (come gas naturale), l'insufficiente approvvigionamento di materie prime, la lenta attuazione delle riforme economiche e la corruzione dilagante.