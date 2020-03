Argentina – politica, religione e popolazione

Governo

Valuta

Religione

Lingua

Popolazione

Secondo la Costituzione adottata nel 1853, l'Argentina è una repubblica federale, guidata da un presidente assistito dal Consiglio dei ministri. La Repubblica Argentina è organizzata in 23 province e nella Città Autonoma di Buenos Aires, dove si trova la sede del governo federale.Attualmente la moneta nazionale è il Peso Argentino.1 = 16,34 pesosLa religione istituita giudizialmente è la religione cattolica romana. Si praticano anche religioni come l'ebraismo, le religioni protestanti e altre religioni cristiane e non cristiane.La lingua ufficiale è lo spagnolo, parlato dalla stragrande maggioranza della popolazione, ma si parla anche l'italiano e alcune lingue native americane.Araucano - Attualmente vivono in comunità nella parte meridionale del Sud America, nella Pampa e in Patagonia.Guarani - Il Guarani è una lingua parlata da circa otto milioni di persone nel Cono Sud dell'America.Il quechua - Il quechua è una lingua parlata dal sud della Colombia al Cile centrale, passando per l'Ecuador, il Perù, la Bolivia e l'Argentina nord-occidentale.La popolazione argentina è prevalentemente bianca, discendente dai primi coloni spagnoli o dalle successive migrazioni soprattutto spagnole e italiane. La densità è piuttosto bassa (11, 8 abitanti /km2), ma è molto disomogenea. Nella Pampa, che occupa circa il 22% del territorio, si concentrano quasi i due terzi della popolazione totale del paese. Inoltre, la popolazione è prevalentemente urbana (88%). La capitale, Buenos Aires, ospita 2.924.000 persone. Altre città importanti sono: Córdoba (1.055.000 abitanti), La Plata (611.000 abitanti), Mendoza (668.000 abitanti) e San Miguel de Tucumán (571.000 abitanti).