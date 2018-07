Ambienti temperati (2)

Gli ambienti temperati

La fascia temperata è compresa nella zona tra i tropici e circoli polari.

Gli ambienti naturali che appartengono a questa categoria sono quattro:

- la foresta di latifoglie, con un clima oceanico;

- la foresta di conifere, che è molto ricca di fauna;

- la prateria, con un clima continentale e in cui le pianure sono ricoperti da erbe e da alberi;

- la macchia mediterranea, con un clima mediterraneo.

I terreni degli ambienti temperati sono tra i terreni più fertili del mondo infatti questi vengono sfruttati soprattutto per la coltivazione di cereali e questo già dall'antichità.

Nel tempo le attività agricole, quelle industriali e l'espansione delle aree urbane ne hanno causato la distruzione di gran parte di questo terreno.

I principali problemi sono:

- lo smaltimento dei rifiuti;

- l'inquinamento atmosferico.



L'inquinamento atmosferico è causato principalmente dalle industrie dei veicoli.

Mentre, la produzione dei rifiuti cresce soprattutto nei paesi ricchi, per esempio il Canada e gli Stati Uniti sono i principali produttori.

I rifiuti vengono smaltiti, in modo che i materiali che possono essere riutilizzati vengono riciclati:

- nelle discariche controllate;

- nelle discariche abusive;

- negli inceneritori.

Le soluzioni per i rifiuti sono principalmente tre:

- risparmiare energia elettrica;

- riciclare i rifiuti;

- riutilizzare i prodotti, evitando quelli usa e getta.