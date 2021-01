Video appunto: Ambienti e rifiuti

Rifiuti

Classificazione rifiuti

Le diverse classi di pericolo

Rifiuti tossici

I rifiuti sono materiali di scarto o avanzi di varie attività umane. Esempi tipici sono i rifiuti solidi urbani, le acque reflue (compresi i rifiuti corporei), il deflusso dell'acqua piovana in idrologia (in particolare il sistema di drenaggio urbano), i rifiuti radioattivi, ecc.I rifiuti possono essere classificati in base all'origine in: -in base alle loro caratteristiche di pericolosità, in:- rifiuti urbani -rifiuti pericolosi- rifiuti speciali -rifiuti non pericolosi-in base al loro stato fisico: -solido -fangoso palabile -liquidoRifiuti UrbaniI rifiuti solidi urbani sono una classe fortemente eterogenea; vengono abbreviati internazionalmente nell'acronimo MSW dall'inglese "Municipal Solid Waste" o dall'acronimo italiano RSU.-rifiuti domestici anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;-rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli del primo punto, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;-rifiuti provenienti dalla pulitura delle strade;-rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;-rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;-rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.Rifiuti pericolosiSono rifiuti pericolosi:-quei rifiuti speciali e quei rifiuti urbani non domestici indicati espressamente come tali con apposito asterisco nel CER. Tali rifiuti sono classificati come pericolosi fin dall'origine.-quelli la cui pericolosità dipende dalla concentrazione di sostanze pericolose e dalle caratteristiche intrinseche di pericolosità.-Esplosivo-Tossico-Irritante- nocivo-Cancerogeno-Comburente-Facilmente infiammabile-Tossico-Corrosivo-Infetto-Mutageno-Sorgente di sostanze pericolose-Teratogeno-EcotossicoI rifiuti tossici sono quei materiali di scarto che possono causare dei danni o la morte a creature viventi, o che possono porre a rischio l'ambiente circostante. Generalmente si tratta di prodotti di provenienza industriale e commerciale, ma anche di uso domestico, in agricoltura, servizi medici, fonti radioattive, industria leggera. Possono presentarsi in forma liquida, solida o liquame e contenere agenti chimici, metalli pesanti, radioisotopi e altre tossine. Si diffondono facilmente e possono contaminare laghi, fiumi, falde acquifereCome per l'inquinamento, il problema dei rifiuti tossici cominciò a presentarsi significativamente durante la rivoluzione industriale.Diverse organizzazioni e gruppi ambientalisti, hanno posto all'attenzione dei media la gestione spesso inadeguata dei rifiuti tossici, rivelando le frequenti collusioni della mafia, nel sud come nel nord Italia.