Albania - condizioni orogeografiche

In lingua albanese, Albania si dice Shqipërija, cioè paese delle aquile. Infatti è uno dei paesi più montuosi e più selvaggi dell’Europa. Confina con il Montenegro, il Kosovo, la Macedonia del Nord e la Grecia ed è bagnata dal Mare Adriatico. I due terzi del territorio si trovano ad altitudini superiori ai 1.000 metri. Dalla parte continentale, il paese è chiuso da una barriera montuosa che arriva a più di 2.000 metri. La penetrazione in queste montagne non è facilitata dalla rete idrografica che scavano gole profonde e non praticabili. Nelle montagne vivono ancora oggi famiglie patriarcali, raggruppate in clan che hanno mantenuto le loro tradizioni ancestrali. Pertanto, i massicci e le alte vallate sono divisi in cellule ad economia chiusa e le attività economiche qui si limitano all’artigianato e all’allevamento. Solo la settima parte del territorio albanese è costituita da pianure che si estendono lungo i fiumi e il litorale per una larghezza che varia fra i 10 e i 30 chilometri. Protetta alle spalle dalla sua barriera montagnosa, l’Albania si apre sul litorale adriatico, ma queste regioni basse sono molto più paludose che in qualunque altra parte del bacino mediterraneo. I torrenti che scendono dalle montagne depositano alluvioni più o meno importanti,, formano coni di deiezione, operano catture degli uni a spese degli altri e colmano le baie costiere, semichiuse da cordoni litoranei di sabbia.Il clima è mite d’inverno, ma diventa molto caldo d’estate, con eccesso di umidità. Le colture sono possibili soltanto nelle parti più asciutte del territorio come nella vallata dell’Erzen.La zona più popolosa è la fascia di contatto tra la montagna e la pianura,formata da ripiani terrazzati più asciutti, da coni de deiezione fertili e da colline formate da depositi terziari. Allo sbocco delle grandi vallate si trovano i maggiori centri abitati come Scutari, Tirana; qui il clima continua ad essere mediterraneo. Le piogge cadono più in autunno che in primavera e l’estate è molto più secca nella zona sud dove,in compenso, il massimo pluviometrico è più accentuato in marzo-aprile. Sulle pendici, la macchia mediterranea si confonde con le foreste di pini, castagni , querce e pini. Nelle vallate praticata l’agricoltura: si coltiva il mais, il frumento, gli alberi da frutto, i l fico, gli agrumi e l’olivo.Le sponde del lago di Scutari costituiscono una zona a parte. In essa è concentrata la maggior parte delle aziende agricole e industriali e la pesca costituisce una buona risorsa.