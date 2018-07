L’agricoltura

L'agricoltura è un'attività che fa parte del settore primario.

L'aumento della produzione agricola può avvenire ampliando le superfici coltivabili o ricavando rese più elevate dalle coltivazioni.

Il progresso tecnologico permette di sfruttare più facilmente la fertilità del suolo grazie a:

- macchinari e robot;

- fertilizzanti e antiparassiti di sintesi;

- sementi geneticamente modificati, come ad esempio gli OGM.

Le conseguenze però che può portare il progresso tecnologico è la diminuzione dei posti di lavoro nel settore agricolo.

Possiamo trovare vari tipi di agricoltura:

- l'agricoltura commerciale, che comprende varie aziende agricole imprenditoriali e capitalistiche in cui le produzioni sono destinate esclusivamente al commercio;

- la monocoltura, la cultura di una o di poche varietà;

- le piantagione, ovvero l'agricoltura che si trova specialmente nelle zone tropicali;



- l'agricoltura estensiva, concentrata soprattutto nei paesi più grandi dove l'azienda utilizzano superfici;- l'agricoltura di sussistenza, concentrata soprattutto nelle zone più arretrate, in cui vengono prodotti solo o soprattutto coltivazioni destinate alla sopravvivenza del nucleo familiare;- policoltura, ovvero la coltivazione di tutte le piante necessarie;- l'agricoltura biologica, concentrate nei paesi più sviluppati in cui non si utilizzano alcun tipo di concimi, di insetticidi e di sementi OGM.