Potenziale del dipolo elettrico e momento del dipolo

V kQ/r. Potenziale in P= V=KQ/r+K(-Q)/(r+Δr)=kQΔr/r(r+Δr)A grandi distanze delta r a denominato può essere trascurato a denominatore ed è circa uguale a lcosθ, dove è l è la distanza tra le cariche. Perchè il dipolo è dato da due cariche.Si definisce momento di dipolo p come il vetttore di modolo dl, direzione quella della retta congiungente le due cariche e verso dalla carica – alla carica + (OPPOSTO CHE IN CHIMICA).Il vettore r congiunge il ce3ntro del dipolo con il punto P. V=kpcosθ/r2=KQlcosθ/r2. Si utilizza nell’elettrocardiogramma.Nel momento di dipolo ql la q è ad esempio la carica dell’idrogeno nell’ossigeno.Nei conduttori sono presenti cariche elettriche libere, a differenza che negli isolanti. All’interno di un conduttore in equilibrio il campo elettrico è nullo. Se ad un conduttore isolato viene fornita una certa quantità di carica, questa si dispone sulla superficie, perchè gli elettroni si respingono quanto più è possible.Il campo elettrico sulla superficie è perpendicolare alla superficie stessa e con uguale potenziale.I condensatori sono due armature conduttrici separate da materiale isolante. La sua capacità:C=Q/∆V, E=-∆V/x. La capacità si misura in F.Il campo elettrico di una lastra carica con carica Q e densità sigma (Q/A)E=Q/(2Aεε_0 )In un condensatore E=Q/(Aεε_0 )