Teorema di Varignon

momento

componente orizzontale ( Rx )

componente verticale ( Ry )

Ildice che il momento di un sistema di vettori, rispetto a un punto generico P, è uguale al momento della risultante rispetto allo stesso punto P.Quindi , per questo teorema, ilè uguale al prodotto tra il valore dellae laIl momento può anche essere uguale al prodotto tra il valore dele laLa sommatoria del prodotto tra il vettore iesimo e la distanza iesima è uguale al prodotto tra la risultante e la distanza.Unè formato da uno o più vettori che agiscono nello stesso piano.Laè il modulo del vettore risultante, invece ilindica il vettore.Laè uguale alla radice quadrata della somma tra laal quadrato e laal quadrato.Ilè uguale al momento del vettore risultante rispetto allo stesso polo.Ogni volta che traslo un vettore il sistema rimane inalterato ad accezione se aggiungo una coppia che abbia come valore il prodotto del valore stesso per la distanza.