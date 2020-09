Teorema di Gauss e Teorema della divergenza

teorema di Gauss

teorema della Divergenza

legge ( o teorema) di Gauss

legge di Gauss

forma integrale

legge di Gauss

forma differenziale

Divergenza

teorema della Divergenza

Bisogna definire due teoremi fondamentali: ile ilLastabilisce che il( E ), prodotto da un sistema di cariche attraverso una superficie chiusa, è uguale alla somma algebrica delle cariche elettriche contenute all'interno della superficie, divisa per la costante dielettrica del vuoto.Laindà ilInvece, lainrappresenta laLaè un operatore, che applicato ad un vettore dà uno scalare, ed è la somma delle derivate parziali del campo elettrico E rispetto a x, y e a z.Ilafferma che il flusso di un campo vettoriale, come per esempio il campo elettrico E, attraverso una superficie chiusa, è uguale all'integrale della divergenza del campo vettoriale (div E), esteso al volume dV racchiuso dalla superficie.