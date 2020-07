Potenziale elettrico e teorema di Gauss

Potenziale elettrico=V=U/q=K Q/rL=-q∆V=FsIl potenziale nel punto A è uguale al lavoro che il campo elettrico compie per portare l’unità di carica positva dal punto A a distanza infinita.E=-∆V/∆xL’elettronvolt è l’energia che acquista un elettrone quando attraversa una differenza di potenziale di un volt.1eV=1,6x10-19JTeorema di GaussIl flusso del campo elòettrico misura la quantità di campo elettrico che attraversa una superficie. Supponiamo che E sia uniforme e sia A la superficie attraversata:Φ=EAcosα, dove α è l’angolo tra la direzione del campo elettrico e la perpendicoalre alla superficie.Il flusso in un condotto è la velocità per l’area, ossia la portata.Consideriamo una superificie sferica che racchiude una carica q. Sulla sfera E è costante e diretto radialmente: E=k Q/r^2 .Φ=q/(εε_r )Questo risultato si può generalizzare ad una superficie qualunque e ad una qualunque distribuzione di cariche contenuta all’interno di una superficie chiusa. È il teorema di gauss che dice che il flusso del campo elettrico attraverso uan superficie chiusa è sempre la carica fratto la costante dielettrica.Campo elettrico prodotto da una superficie gaussiana (non vale sui bordi): E=δ/(2εϵ_r ), dove sigma=Q/A, dove è la densità superficiale di carica,