Legge di Coulomb e distribuzione lineare di carica

Legge di coulomb: date due cariche q1 ed q2, con q2 a distanza r21 da q1,fra loro esiste una interazione detta forza elettrica calcolabile come:Fe(r)=F21=(1/4πΕ0)(q1q2/r(21)^2)*r(posizione)Si trova sperimentalmente che per la forza elettrica vale il principio di sovrapposizione. Se una carica q è in presenza di più cariche qi ciascuna delle quali esercita una forza Fi allora la forza totale su q è è la loro somma.Il campo elettrico è la regione di spazio in cui agiscono le forze elettriche su altre cariche eventualmente presenti.Il campo elettrico è un campo vettoriale, perché caratterizzato da una forza, quella elettrica, ed è conservativo, perché il lavoro che si compie per passare da un punto a un altro del campo non dipende dal cammino scelto, ma solo dai punti iniziale e finale.E(r)=Fe(r)/q0=(1/4πΕ0)*(Q/|r|^2)*r(posizione)Fe(r)=qE(r)

Distribuzione lineare di carica

λ=dq/dl

dq=λdl=λdz

dE=1/4πΕ0*(dq/r^2)*r=1/4πE0*(λdz/r^2)*r

dE=dE||+dE perpend.

Etot=Etot*R

dEperp=dE*cosθ

Etot=intg da +infinito a -inf di dEperp=intg.(dE*cosθ)=intg.(1/4πE0*(λdz/r^2)*rcosθ)= 2intg da +inf a 0 di [1/4πE0*(λdz/r^2)cosθ=porto fuori le costanti=λ/2πEo intg tra π/2 e 0 di (R/cosθ^2)*(cosθ^2/R^2)cosθ dθ=sviluppo= (λ/2πE0R)*R

Ricorda

rcosθ=R == r=R/cosθ

z=rsenθ=Rtgθ