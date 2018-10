Forza elettromotrice indotta

Definendo R la resistenza complessiva di un circuito in cui scorre una corrente di intensità i dalla prima legge di Ohm ricaviamo la formulaLa legge dielaborata da Michael Faraday e Franz Ernst Neumann mette in relazione la forza elettromotrice f.e.m. con lacon cui varia il flusso del campo magnetico attraverso ladel circuito.Confrontando la formula della forza elettromotrice con la legge di Faraday Neumann è possibile ricavare l'espressione dellaLa formula della forza elettromotrice f.e.m. ricavata dalla legge di Faraday-Neumann fornisce ildella forza elettromotrice indotta in quanto è data daltra la variazione di flusso del campo magnetico e la variazione di tempo. Per ottenere il valore della forza elettromotrice indotta istantanea occorre calcolare ildel rapporto incrementaleche tende a 0 e dato che il limite al secondo membro, non considerando il segno, definisce larispetto al tempo del flusso è possibile intendere la forza elettromotrice indotta istantanea come il rapporto negativo tra la derivata del flusso del campo magnetico e la derivata del tempo.Per calcolare lain un circuito di resistenza R vale la formula analoga che moltiplica questo rapporto al rapporto negativo di lunghezza su resistenza.