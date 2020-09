Fnomeno fisico, magneti, magneti permanenti, sostanze ferromagnetiche

Magnetismo

Descrizione del fenomeno fisico

definizione di campo magnetico

Unità di misura del campo magnetico

Definizione di magnete

Definizione di materiali ferromagnetici

Definizione di magnete permanente

Definizione di elettromagnetismo

Per magnetismo si intende la capacità di alcuni materiali di attrarre il ferro: fin dall’antichità si era infatti osservato che alcuni materiali, come la magnetite, hanno la proprietà di attrarre piccoli pezzi di ferro e in seguito si capì che questo era dovuto ad una loro particolare proprietà ossia quella di generare nello spazio attorno a sé un campo chiamato campo magnetico.Il campo magnetico è il campo che un corpo in grado di attrarre il ferro genera attorno a sé: è quindi la parte di spazio che risente di forze magnetiche. Il campo magnetico è costituito da linee di forza chiuse ed è proprio grazie alle linee di forza del campo magnetico che il magnete interagisce con i corpi che lo circondano: infatti quando si avvicina un pezzo di ferro ad una calamita non è necessario appoggiarla sulla calamità perché ne venga attratta ma basta anche solo che si trovi sufficientemente vicina, ossia abbastanza vicina da essere nel campo magnetico e risentire delle linee di forza e lo stesso vale per il campo magnetico terrestre. Poiché la proprietà di attrarre il ferro è dovuta sulle linee del campo magnetico essa è più forte ai poli perché è lì che le linee di campo si concentrano.Nel sistema internazionale il campo magnetico viene indicato con B e viene misurato in tesla.Vengono definiti magneti i corpi che hanno la capacità di generare attorno a sé un campo magnetico, ossia di attrarre il ferro. Nei magneti il campo è particolarmente intenso in due punti detti poli: nei magneti vengono distinti un polo sud e un polo nord; poli opposti si attraggono e poli uguali si respingono. Inoltre il polo sud e il polo nord non possono mai essere separate: se si rompe una calamità non si avrà un pezzo in cui rimane solo il polo nord e un pezzo in cui rimane solo il polo sud ma su tutte e due i pezzi rotti si ricreeranno un polo nord e un polo sud.I materiali si distinguono in paramagnetici (debolmente attratti dai magneti), diamagnetici (debolmente attratte dai magneti) e ferromagnetici ossia le sostanze che risentono maggiormente dei campi magnetici, come ad esempio il ferro e il nichel. La caratteristica più importante dei materiali ferromagnetici è che essi possono essere magnetizzati: negli atomi della sostanza gli elettroni che ruotano attorno al nucleo generano un piccolo campo magnetico; normalmente questi piccoli campi magnetici sono orientati a caso e quindi il valore del campo magnetico totale della sostanza è nullo ed essa non è in grado di attrarre nessun corpo. Tuttavia quando il materiale viene immerso in un campo magnetico (viene avvicinato a un magnete) i piccoli campi magnetici -come aghi di una bussola- si orientano nella stessa direzione e si sommano, magnetizzando la sostanzaI magneti si distinguono in naturali, ossia rocce presenti in natura in grado di attrarre il ferro spontaneamente, e artificiali, ossia corpi che se vengono avvicinati a dei magneti naturali diventano a loro volta capaci di attrarre il ferro. I magneti artificiali si distinguono in temporanei, ossia se il corpo mantiene la magnetizzazione solo quando è a contatto con il magnete naturale, e permanenti, ossia se mantengono la magnetizzazione per molto tempo anche quando il magnete naturale viene allontanato.Pur trattandosi di fenomeni distinti esiste un legame strettissimo fra campi magnetici e campi elettrici: una carica elettrica statica genera infatti attorno a sé un campo elettrico ma se questa carica si trova in movimento (ad esempio la corrente elettrica dentro un filo) genera attorno a sé anche un campo magnetico. Proprio per via del profondo legame fra i due fenomeni si parla di elettromagnetismo.