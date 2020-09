Distribuzione di cariche nei conduttori

sono tutti i metalli, sono degli elementi che hanno delle cariche libere che si muovono lungo direzioni diverse in assenza di campo elettrico. (Invece negli isolanti le cariche non si muovono).Supponiamo di avere un conduttore di forma qualsiasi.Ilrisulta più intenso dove il raggio di curvatura è più piccolo, quindi è più intenso in prossimità di curve.Un, lontano da altri conduttori , ha una distribuzione superficiale di cariche tale che il campo elettrico al suo interno sia nullo, qualsiasi sia la forma del conduttore. Se invece il conduttore è sferico la carica è distribuita uniformemente.Ilin un punto esterno molto vicino al conduttore, è ortogonale alla superficie del conduttore stesso, indipendentemente dalla sua forma. E il valore del campo elettrico è dato dal rapporto tra il valore della densità di carica superficiale e il valore della costante dielettrica del vuoto.Supponiamo di averee di metterli in contatto con un filo metallico, entrambi costituiscono un unico conduttore e devono avere lo stesso potenziale. Le cariche si distribuiscono in modo tale da essere proporzionale al raggio. Una carica può passare in un altro corpo.