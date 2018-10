Campo elettrico e linee di forza

Si definisce campo elettrico unain cui si manifestano azioni di una determinata natura, in particolare. Ogni carica elettrica genera intorno a sé un campo elettrico. Generalmente, il campo elettrico è una regione finita generata da unaq che attrae o respinge un'altra carica Q posta a unad. Il campo elettrico è definito come il rapporto tra lae lae la sua unità di misura è newton su Coulomb (N/C). È possibile definire il campo elettrico anche a partire dalla forza di Coulomb : in questo modo si comprende che risultaalla distanza quadratica tra le carica di prova q e la carica Q.Quando la distanza è infinita il campo elettrico tende a 0.Il campo elettrico una porzione di spazio astratta ma tramite leè possibile rappresentarlo graficamente. Le linee di forza sono regolate da alcune norme a seconda dei casi:- quando la carica e positiva si disegnano linee che partono dalla carica e tendono all'infinito definite linee uscenti- quando la carica e negativa si disegnano linee che entrano nella Carica le telline entranti-tra due cariche di segno opposto la linee sono uscenti da quella positiva ed entranti in quella negativa- tra due cariche dello stesso segno non c'è campo

Il numero delle linee di forza rappresentate indica l'intensità del campo elettrico e della forza. La linea di forza è definita anche come una curva ideale che ha come tangente in ogni il vettore del campo stesso.