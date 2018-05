Pressione - Unità di Misura

[math]\frac{1N}{1m^2}[/math]

[math]98000:101325 = x:760 [/math]

[math]x = \frac{98000 * 760}{101325} = 735 mmHg[/math]

[math]324:760 = x:101325[/math]

[math]x = \frac{324 * 101325}{760} = 43196 Pa[/math]

[math]43196:101325 = x : 10,34[/math]

[math]x = \frac{43196 * 10,34}{101325} = 4,41 mca[/math]

L'unità di misura della pressione più usata è il Pascal. Ma a quanto equivale esattamente? Si sa che 1 Pa ="Sfortunatamente", la pressione non si può misurare solamente in Pascal e con i suoi multipli e sottomultipli (per esempio hPa, kPa, MPa), ma ci sono altre unità di misura.Ma se per qualsiasi motivo ci dovesse capitare di essere costretti ad utilizzare queste unità di misura, come facciamo a convertirli?In questo appunto impareremo esattamente questo!Innanzitutto, prendiamo in considerazione i valori della pressione atmosferica espressi nell'unità di misura precedentemente indicata.Pressione atmosferica =Per effettuare le conversioni basta risolvere una semplice proporzione!Esempio:Convertire 98000 Pa in mm Hg

Esercizio risolto