Momento statico di una massa rispetto ad una retta

Data una massa ( m ) ed una, definiamo “”, di una massa m rispetto ad una retta r, il prodotto della massa ( m ) per la distanza ( d ) tra la massa e la retta ( r ).Ilè uguale alla sommatoria, che va da uno ad n, del prodotto tra la iesima massa ( mi ) e la iesima distanza ( di ).Conoscendo le componenti orizzontali e verticali del momento statico, possiamo trovare le coordinate del baricentro.In particolare, l’è data dal rapporto tra la componente orizzontale del momento statico e la sommatoria delle masse.Invece l’è data dal rapporto tra la componente verticale del momento statico e la somma di tutte le masse.In un, ildi una massa rispetto ad una retta è dato dal prodotto tra la superficie del sistema ( A ) e la distanza ( d ).Nel caso di, ilè dato dalla somma di tutti i prodotti tra la superficie del sistema e la distanza.In questo caso, l’si può calcolare come il rapporto tra la componente orizzontale del momento statico e la sommatoria delle aree.Invece l’si può calcolare come il rapporto tra la componente verticale del momento statico e la sommatoria delle aree.