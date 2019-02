Grandezze - Vettori

I Vettori

Differenza tra grandezza scalare e vettoriale

grandezza scalare

grandezze vettoriali

modulo

direzione

verso

Definizione di vettore

Somma di due vettori

regola del parallelogramma

metodo punta-coda

Differenza di due vettori

Come passare dalle coordinate al modulo

Come passare dal modulo alle coordinate

Una grandezza (tutto ciò che può essere misurato) può essere scalare o vettoriale. Si definisceuna grandezza che viene completamente descritta da un numero seguito da un'unità di misura. Un esempio di queste grandezze è il tempo, la massa, la temperatura ecc.Le, invece, per essere descritte completamente hanno bisogno di tre caratteristiche: modulo, verso e direzione. Ilè il numero seguito da un'unità di misura, laè la retta su cui giace il vettore e ilè uno dei due possibili versi di percorrenza della retta. Un esempio di queste grandezza e lo spostamento, la forza, l'impulso ecc.Un vettore è definito come l'insieme di tuti i segmenti orientati aventi la medesima direzione, verso e lunghezza. I vettori vengono rappresentati sul piano cartesiano e per indicarlo si usano le lettere maiuscole con una freccia sopra.Il modulo di un vettore viene indicato senza la freccia sopra.Se i due vettori che vogliamo sommare hanno la coda in comune e quindi formano un angolo, utilizziamo la. Questa regola dice che dobbiamo tracciare le due parallele dei vettori che partiranno dalla coda del vettore e s'incontreranno in un punto che sarà la punta del vettore somma. quindi, il vettore somma avrà la coda nel punto in cui si forma l'angolo iniziale e la punta nel punto che si trova dove le due parallele s'incontrano. (vedi foto 1)Però esiste anche un altro metodo per sommare più vettori: il. Questo metodo consiste nello spostare tutti i vettori che vogliamo sommare nella punta del vettore precedente. Il vettore somma partirà dalla coda del primo vettore e arriverà nella punta dell'ultimo vettore.Due o più vettori possono essere sommati anche algebricamente sommando tutte le x e tutte le y.Il vettore A - il vettore B = A + (-B). In poche parole, per fare la differenza di due vettori bisogna fare l'opposto del vettore B e poi applicare la regola del parallelogramma.Prendiamo in considerazione il vettore A con le coordinate (3,2 m; 5,7 m). Per calcolare il modulo bisogna applicare il teorema di Pitagora al triangolo rettangolo che si va a formare tra il vettore e l'asse delle x. Quindi il modulo del vettore A sarà 4,7 m.per calcolare l'inclinazione del modulo bisogna fare tangente a -1(Ay:Ax) e se le coordinate dell'asse x sono negative bisogna aggiungere 180 gradi al risultato.Per avere Ax bisogna fare il modulo del vettore x cos x (angolo) e per Ay modulo x sin x (angolo).