Umanesimo e Rinascimento - Cusano e Ficino

Umanesimo e Rinascimento

Niccolò Cusano

Marsilio Ficino

Rinascimento e Natura

Sono due movimenti culturali e filosofici rispettivamente di '400 e '500 in Europa. Nell'umanesimo prevale l'aspetto filologico-letterario, la riscoperta dei classici (Aristotele e Platone). Nel Rinascimento prevale l'aspetto filosofico-scientifico. Un'altra differenza rispetto al Medioevo è la vita attiva e la vita contemplativa.Nel Medioevo Dio era al centro di tutto, mentre nell'Umanesimo e nel Rinascimento l'uomo si pone padrone del proprio destino. Per quanto riguarda il rapporto tra Medioevo e Umanesimo e Rinascimento ci sono 3 teorie:-teoria della fattura di Burckhard. Da Medioevo a Umanesimo e Rinascimento c'è un cambiamento radicale.-teoria della continuità di Burdach. Tra Medioevo e Rinascimento non esiste alcuna frattura, ma al contrario il passaggio dall'antichità alla modernità c'è un passaggio graduale.-teoria dell'originalità nella continuità di Eugenio Galin. Riteneva che tra le due epoche vi sono differenze importanti ma sono comunque legate fra loro. È quindi una via di mezzo delle due precedenti teorie.Niccolò Cusano nacque in Germania nel XIV secolo. Secondo lui possiamo conoscere ciò che ha un legame con ciò che è di nostra conoscenza. La dotta ignoranza è una teoria secondo la quale Dio è inarrivabile per noi umani e quindi esprime tutta l'ignoranza dell'essere umano. Dio per Cusano è coincidenza degli opposti, come ad esempio tra lati di un poligono e circonferenza. Secondo Cusano Dio è infinito come il mondo e l'universo e nel mondo non esistono centro e circonferenza, poiché non essendoci un limite ogni punto può essere il centro di un cerchio.Marsilio Ficino è il massimo esponente del platonismo rinascimentale. Egli fondò l'Accademia Platonica e scrisse un'opera "Teologia Platonica" in cui riscopre gli elementi religiosi. Divide la realtà in cinque livelli: corpo, qualità, mondo, Dio e anima ("copula mundi", la congiunzione tra lo stadio più basso, il corpo, e lo stadio più alto, la spiritualità). Attraverso l'amore l'anima si rinnova.La natura viene intesa sia sotto l'aspetto magico sia come filosofia naturale. Con la filosofia naturale viene abbandonato l'aspetto magico. I tre filosofi più importanti sono Telesio, Bruno e Campanella.