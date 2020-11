Primi anni di vita di Spinoza

Rapporto tra religione e istruzione

La comunità ebraica di Amsterdam era unica a suo tempo. Originariamente comprendeva persone che erano state cresciute in Spagna, Portogallo, Francia o Italia come cristiani e che erano fuggite ad Amsterdam per sfuggire alle persecuzioni e per praticare liberamente la loro religione ancestrale. Alla comunità è stata concessa la tolleranza dalle autorità olandesi a condizione che non causasse scandalo né permettesse a nessuno dei suoi membri di diventare cariche pubbliche.

La comunità sviluppò molte istituzioni sociali ed educative, inclusa una scuola Talmud-Torah tutta maschile fondata nel 1638. Gli studenti lì erano istruiti da maschi adulti, molti dei quali erano stati formati in scuole cattoliche romane prima del loro arrivo ad Amsterdam. Insegnavano agli uomini più giovani più o meno ciò che loro stessi avevano imparato, ma aggiungevano anche istruzioni in varie materie ebraiche. Come studente in questa scuola, il giovane Baruch Spinoza probabilmente imparò l'ebraico e studiò un po 'di filosofia ebraica.

La scomunica

Associazione con Collegiants e Quakers

Opere di Spinoza

Nel 1661 Spinoza iniziò a scrivere il “Trattato sull’emendazione dell’intelletto”, una presentazione della sua teoria della conoscenza, che lasciò incompiuta. Intorno al 1662 completò la sua unica opera in olandese, “Korte verhandeling van God, de mensch en deszelfs welstand “,una breve rassegna della sua filosofia complessiva Nel 1663 pubblicò “Principi della filosofia di Cartesio”, l'unico dei suoi lavori ad essere pubblicato sotto il suo nome nel corso della sua vita. Nel 1670 pubblicò “Trattato teologico-politico” Nel 1677 pubblicò “Ethica” A metà degli anni Sessanta Spinoza si trasferì di nuovo, alla periferia dell'Aia, dove trascorse il resto della sua vita. Iniziò ad acquisire un'ampia cerchia di conoscenze intellettuali. Le opere più celebri: il Trattato teologico-politico e l’Ethica La pubblicazione del Trattato teologico-politico nel 1670 rese celebre Spinoza. Il trattato fu ben presto fu oggetto di accese discussioni in tutta Europa.

Critica biblica Filosofia politica Filosofia della religione

la legge divina è necessaria ed eterna; non può essere cambiato da nessuna azione umana o divina. Quindi, i miracoli, che per definizione sono violazioni delle leggi della natura create da Dio, sono impossibili. I presunti miracoli devono avere una spiegazione razionale e scientifica, e chiunque creda nella realtà dei miracoli è quindi semplicemente ignorante. Spinoza rivolge quindi la sua attenzione al studio della Bibbia, sostenendo che dovrebbe essere studiata quasi nello stesso modo in cui dovrebbe essere studiata la natura.



sostiene la completa libertà di pensiero e di parola, sostenendo che nessuno può essere costretto ad avere un pensiero piuttosto che un altro e che alle persone dovrebbe essere consentito di sviluppare i propri pensieri da sole. Alle persone dovrebbe essere consentito di dire e pubblicare ciò che desiderano, purché non interferisca con lo Stato.

Ethica

La prima è Dialoghi sull'Amore di Leone Ebreo scritto all'inizio del XVI secolo. Spinoza ne aveva una copia in spagnolo nella sua biblioteca. Questo testo è la fonte di cui Spinoza si serve per descrivere il culmine dell'attività intellettuale. La seconda esplora i due attributi attraverso i quali gli esseri umani comprendono il mondo, il pensiero, mediante la logica, e l'estensione mediante le scienze naturali. Quest'ultima forma di comprensione è sviluppata nelle scienze naturali. La terza è la “libertà dell’uomo”. Spinoza spiega che la libertà si ottiene comprendendo il potere delle emozioni sulle azioni umane, accettando razionalmente cose ed eventi su cui non si ha controllo, e aumentando la propria conoscenza e coltivando il proprio intelletto. Infine morì nel 1677, senza lasciare eredi, e le sue poche cose furono vendute all'asta. Comprendevano circa 160 libri, il cui catalogo è stato conservato.



In questo appunto viene descritta la biografia e le opere di Benedictus de Spinoza conosciuto anche come Baruch Spinoza, famoso filosofo di religione ebraica e di origine olandese. Fu uno dei massimi esponenti del razionalismo del XVII secolo e una delle prime figure dell'Illuminismo. Nell'elaborato presente viene descritta la sua biografia, dai primi anni di vita, prendendo in considerazione il suo rapporto con la religione e con l'istruzione, la sua avvenuta scomunica, la sua associazione con Collegiants e Quakers.Successivamente invece vengono descritte le sue opere filosofiche principali come ad esempio il Trattato teologico-politico, nota sua pubblicazione filosofica; il suo il suo capolavoro filosofico per eccellenza che è noto con il titolo di “Ethica” che si articola al suo interno in varie parti interne, di cui viene data una panoramica generale sugli argomenti.IndiceEcco alcune informazioni sui primi anni di vita di. I genitori portoghesi di Spinoza erano tra i molti ebrei che furono convertiti con la forza al cristianesimo, ma continuarono a praticare il giudaismo in segreto. Dopo essere stati arrestati, torturati e condannati dall'Inquisizione in Portogallo, fuggirono ad Amsterdam, dove il padre dichiamato Michael, divenne un importante mercante e alla fine prestò servizio come uno dei direttori della sinagoga della città. La madre di Spinoza chiamata Hannah, morì nel 1638.fu accusato di eresie con il libro “La Peyrère” che lo portarono ad avere un dissidio la sinagoga di Amsterdam. Nell'estate del 1656 fu formalmente scomunicato. Tutto ciò gli causò molto disprezzo e odio. C'è ancora molto dibattito sul motivo per cui Spinoza è stato scomunicato. Raramente è stato preso in considerazione il fatto che la comunità ebraica di Amsterdam era di larghe vedute e che i suoi leader sociali e politici erano uomini d'affari piuttosto che rabbini. Egli insieme a Juan de Prado, sosteneva che Dio esiste ma solo "filosoficamente". Questa fu un’affermazione che verrà sviluppata nella sua teoria futura.Nel 1656aveva già fatto conoscenze tra i membri del Collegiants, un gruppo religioso di Amsterdam che resisteva a qualsiasi credo o pratica formale. Pochi mesi dopo la sua scomunica , Spinoza fu presentato al leader di a Missione di proselitismo quacchero ad Amsterdam. I Quaccheri, sebbene non così radicali come i Collegianti, rifiutarono anche le pratiche e le cerimonie religiose tradizionali. Fisher, un membro dei quaccheri a quanto pare, condivideva lo scetticismo di Spinoza sull'accuratezza storica della Bibbia.All’interno del del Trattato teologico-politico ritroviamo:Inoltre secondoSuccessivamentescrisse il suo capolavoro “Ethica”, terminando una versione in cinque parti entro il 1675. La forma dell'opera nel suo insieme è un misto di dimostrazione assiomatica e narrativa filosofica.L' Etica si basa su tre fonti: