Positivismo, Comte, Saint-Simon

Il Positivismo: Comte e Saint-Simon

teologico

stadio metafisico

positivo

Il Positivismo si afferma come corrente di pensiero originariamente in Francia a partire dalla seconda metà del 1800 e ripone una particolare attenzione nell'analisi della società di quel tempo. Si sviluppa in maniera diversa in Francia, in Inghilterra e negli Stati Uniti.Uno dei principali esponenti di questa corrente èEgli, a dire il vero, è stato il primo positivista e il suo Positivismo era di tipo sociale. Saint-Simon credeva che il progresso fosse continuo ed inarrestabile e ha teorizzato il potere economico dei capitalisti. Per lui gli scienziati erano "i nuovi santi", ed erano da ammirare al posto della borghesia.Un altro personaggio fondamentale di questa corrente è, con la sua filosofia dei tre stadi della storia:-lo stadio: il timore di Dio blocca ogni attività umana. La monarchia governa per diritto divino.-lo: elabora un pensiero scientifico; afferma che il potere non si instaura più per intercessione divina, bensì per sovranità popolari e libere elezioni ---> questo designa un progresso e la nascita di un sistema economico competitivo.-lo stadio: comincia a nascere una società organizzata secondo i dettami della scienza, i sociologi e la sociologia diventano fondamentali. Nascono governi di scienziati, intellettuali ed ingegneri. Nasce la sociocrazia, ovvero un’organizzazione tecnica positiva che si basa sull'altruismo, sul progresso e sulla diffusione del benessere collettivo. I dogmi religiosi vengono aboliti e sostituiti dalle leggi scientifiche.