Marx, Karl - Forze produttive e rapporti di produzione

Marx: forze produttive e rapporti di produzione

La struttura dell’attività lavorativa si caratterizza da due elementi: le forze produttive ed i rapporti di produzione.Le forze produttive sono tutti quegli elementi che consentono di rendere organizzato e strutturato un lavoro. Sono costituite dalla forza lavoro (gli uomini che lavorano), dagli strumenti (terra, materie prime, macchine) e dalle conoscenze e tecniche (senza di esse non sarebbe possibile organizzare il lavoro).I rapporti di produzione sono l’insieme delle relazioni umane che si stabiliscono all’interno di un’attività lavorativa in base al principio della divisione del lavoro. Le relazioni umane che nascono si definiscono a partire da questo principio che deriva da chi possiede i mezzi di produzione e che viene definito in base a come viene distribuito ciò che viene prodotto.L’insieme di questi due elementi costanti all’interno dell’attività lavorativa formano per Marx il modo di produzione: in base a come sono cambiati i bisogni dell’uomo, sono cambiati i modi di produzione.Ad ogni epoca storica corrisponde un preciso modo di produzione.Il modo di produzione Non è solo necessario per capire come si è modificato il lavoro umano ma è importante per capire la trasformazione sociale che è appartenuto all’uomo. Anche la sovrastruttura si trasforma seguendo la modificazione dei modi di produzione.