Maritain, Jacques - Pensiero

Jacques Maritain: il pensiero

Jacques Maritain è un filosofo francese. Nato a Parigi nel 1883, studio filosofia alla Sorbona e al Collège de France. Quando la Francia fu occupata dai nazisti,m egli preferì andare in esilio negli Stati Uniti dove insegnò ala Columbia University di New York e a Princeton. Dal 1945 al 1948 fu ambasciatore in Vaticano e, in seguito, di nuovo docente a Princeton. Morì nel 1973. Dopo aver inizialmente aderito alla filosofia di Bergson, Maritain si dedica ad una riformulazione moderna del tomismo. Egli distingue il sapere speculativo dal sapere pratico. Il sapere speculativo è costituito dalla scienza e dalla filosofia. Che non si escludono a vicenda, ma si integrano: la scienza è descrizione formale ed empirica della realtà; la filosofia è comprensione dell’essere in termini di essenza e di esistenza. Pertanto, Dio è identità di essere e di essenza, causa di se stesso e di tutti gli esseri contingenti; esiste un’ analogia tra l’essere di Dio e l’essere di entri creati. La conoscenza dell’essere è possibile mediante l’intuizione, a cui si accompagnano la riflessione razione (o sapienza teologica) e la grazia divina (o sapienza mistica). Il sapere pratico è la morale, che indaga l’agire umano avente come fine il bene; la morale è distinta dalla tecnica che ha per oggetto il fare, ossia il produrre beni. Maritain rifiuta modelli politici quali, a suo avviso, sono il comunismo ed il liberalismo, fondati su di una visione riduzionista dell’uomo. Per Maritain, l’obiettivo centrale della comunità politica deve essere la completa realizzazione della persona umana. In tal senso, Maritain afferma che l’unica fonte di sovranità politica è Dio, anche se non intende con questo schierarsi su posizioni teocratiche. Il vuole piuttosto affermare che il compito della politica è la realizzazione dei valori morali, quali la giustizia; allo stesso tempo, comunque, lo Stato non deve essere considerato come fine ultimo.