Kant, Immanuel - Dissertazione

Kant – Dissertazione

Nel 1769 lo studio di Hume produce in Immanuel Kant unae in virtù di questa grande luce presenta nell'occasione della nomina a professore ordinario di logica e metafisica università di Königsberg la cosiddettache propone una soluzione critica al problema di spazio e tempo.La conoscenza secondo Kant è sensibile e intellettuale.La conoscenza sensibile è dovute alladel soggetto, ha per oggetto la cosa come appare rispetto al soggetto e si suddivide in materia, forma, apparenza ed esperienza.La materia è unaovvero una modificazione degli organi di senso. La forma èindipendente dalla sensibilità, ordina la materia sensibile.L'apparenza è lache non si avvale dell'intelletto logico, attraverso la riflessione si passa da apparenza a esperienza.L'esperienza è iloperato tra una molteplicità di apparenze ed è una forma di conoscenza e riflessiva che ha come oggetto i fenomeni.A differenza della conoscenza sensibile, la conoscenza intellettuale permette di coglierenel loro ordine intellegibile e non come appaiono.Tempo e spazio sonoe si definisconoin quanto precedono e sono indipendenti dalle conoscenze sensibili e servono alla mente umana per ordinare tutti i dati sensibili. Sono condizioni soggettive e necessarie.