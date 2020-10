Destra e sinistra hegeliana - Caratteristiche principali

Destra e Sinistra hegeliana

La destra hegeliana

La sinistra hegeliana

Alla morte di Hegel le divisioni fra i suoi discepoli aumentarono finché non si disegnarono due differenti correnti le quali si scissero a causa del diverso atteggiamento nei confronti della politica e della religione, elemento lasciato in sospeso da Hegel il quale riteneva che la filosofia e la religiose fosse entrambe mezzo per il raggiungimento dell'autocoscienza e che differissero solamente per la forma; tali correnti furono la destra hegeliana e la sinistra hegeliana.La destra hegeliana concepiva la filosofia come conservazione e giustificazione razionale della religione in quanto essa permetteva il raggiungimento dell'autocoscienza anche attraverso la religione in virtù del fatto che sia essa sia la filosofia fossero espressione dello stesso contenuto.La sinistra hegeiana invece aveva una linea di pensiero diametralmente opposta quella della destra hegeliana. La sinistra si soffermava sulla differenza di forma fra la religione e la filosofia dichiarando così che la filosofia possiede un posto "privilegiato" nel percorso di autocoscienza e che essa è distruzione della religione.A partire da tali suddivisioni interne all'interno dei seguaci di Hegel si svilupparono pensieri estremamente innovativi come ad esempioquello di Feurbach.