Comte, Auguste - Stadio metafisico e stadio positivo

Lo stadio metafisico o astratto

Lo stadio positivo o scientifico

In seguito allo stadio teologico, si passa al momento metafisico, che costituisce una semplice variazione del primo stadio, in quanto lo spirito umano tenta di spiegare l’intima natura dei fenomeni, l’origine e la destinazione di tutte le cose attraverso concetti astratti, “essenze”, “astrazioni personificate”.In questa prospettiva, ad esempio, l’oppio addormenterebbe perché avrebbe in sé la “virtù dormitiva”.La metafisica, in fondo, non è nient’altro che una sorta di teologia privata delle sue pretese religiose ed è, al contempo, un presentimento dello stadio positivo, grazie all’importanza che attribuisce al ragionamento critico.Nello stadio positivo, lo spirito umano riconosce che non è possibile trovare spiegazioni generali sull’origine e la finalità dell’universo. In questo stadio l’uomo si prefigge un compito conoscitivo più semplice e modesto, che risulta anche più produttivo: conoscere le leggi effettive dei fenomeni analizzati, cioè le loro “relazioni invariabili di successione e somiglianza”.Comte definisce questa terza fase come la fase in cui l’intelligenza umana ha raggiunto la piena maturità, in quanto si è liberata dalle inutili elucubrazioni astratte e si è diretta con coraggio allo studio scientifico dei fatti, mediante l’osservazione e il ragionamento.