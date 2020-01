San Tommaso d'Aquino - Cinque vie

Tommaso d'Aquino

L’esistenza di Dio secondo Tommaso non è di per sé nota e non è oggetto di una dimostrazione a priori (come prova ontologica di s Anselmo). Questo argomento è privo di valore perché comporta un ingiustificato passaggio tra essere di pensiero ed essere di realtà. L’argomento di Anselmo può rafforzare convincimento di chi già è convinto, ma non basta.Bisogna partire dalla considerazione del sensibile per risalire all’esistenza di Dio. Sono quindi dimostrazioni a posteriori, dette Vie. Esse sono 5, e sono una ripresa delle dimostrazioni di Aristotele1: moto I nostri sensi vedono cose che si muovono (moto: mutamento) perché sono mosse da qualcos’altro (un motore) Non potendo andare all’infinito, deve esserci un motore immobile causa di tutto, cioè Dio.2: causa efficiente Partendo dal principio di causalità aristotelico, Tommaso dice che ogni effetto deriva necessariamente da una causa. C’è dunque una catena di cause al vertice della quale deve esserci una causa incausata, causa prima di tutto, ovvero Dio.3: possibile e necessario Ogni cosa che vediamo può essere o non essere (essere ente di pensiero o avere un’esistenza) Le cose sono quindi contingenti e non necessarie. Affinché le cose vengano all’essere deve esserci una causa adeguata che possegga tanto essere quanto quella dell’essere della cosa che deve venire all’essere, e anzi avere un essere di necessità, per poterlo comunicare agli altri. Questa causa di necessità deve avere quindi avere l’essere come sua sostanza e l’unico ente in cui l’esistenza è l’essenza stessa è Dio.4: causa cosmologica Si ricava dai gradi di perfezione che si incontrano nelle cose. Tutto si trova in una scala gerarchica della perfezione. Al culmine deve trovarsi la perfezione della quale le perfezioni minori sono partecipazione. Questo ente sommamente perfetto in grado di comunicare la perfezione alle cose è Dio.5: prova teleologica Si desume dal governo delle cose. L’ordine dell’universo è tale che tutto tende a realizzare un fine. Deve esserci quindi un essere che abbia creato l’ordine della realtà, ovvero Dio.