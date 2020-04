Federico II - Concezione politica

Concezione politica di Federico II

Di fatto, Federico II di Svevia, il cui nome di battesimo è Federico Ruggero di Hohenstaufen, fu solamente un sovrano italiano. Tuttavia, il titolo imperiale gli permetteva di vantare dei precisi dirtitti sui comuni italiani, che egli volle sottomettere, riprendendo la politica del nonno. A differenza del nonno, Federico, lasciò la Germania al suo destino di terra politicamente frammentata e puntò invece a imporre la propria autonomia su tutta l'Italia: la terra di gran lunga più ricca e fiorente di tutta l'Europa.Volle puntare sull'agricoltura siciliana, ma anche sui mercanti del Nord; trasformò così l'Italia in uno stato centralizzato, amministrato dal sovrano in modo assoluto e dispotico. Federico si premurò di trovare giustificazioni per le sue aspirazioni di sovrano assoluto.A questo scopo, puntò soprattutto sul diritto romano, approfittandosi del sostegno dei docenti dell'università di Bologna. Secondo i quali, a partire da Augusto, il popolo romano aveva rinunciato al potere e lo aveva completamente delegato all'imperatore. Il popolo non poteva più vantare alcuna pretesa al potere e all'autonomia: solo la volontà del principe aveva valore di legge; solo l'imperatore, e nessun altro, era l'onnipotente ed esclusivo depositario della sovranità.