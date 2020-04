Agostino - Polemica contro il Donatismo

Agostino e la polemica contro il Donatismo

Donato di Casae Nigrae era un teologo romano cristiano, vescovo di Casae Nigrae, in Numidia e fondatore del Donatismo, un movimento scismatico che imperversava già da un secolo in Africa quando Agostino fu nominato vescovo di Ippona.Il donatismo si basava sul principio dell’assoluta intransigenza della Chiesa nei confronti dello Stato.Essendo la Chiesa una comunità di uomini perfetti, essi non dovevano avere alcun contatto con le autorità civili. Le autorità religiose che tolleravano tali contatti perdevano la capacità di amministrare i sacramenti e i fedeli dovevano considerarli come traditori ed erano tenuti a rinnovare il battesimo e gli altri sacramenti impartiti da essi. Il termine “traditore” va inteso nel senso originario, cioè di colui che consegna libri ed arredi sacri agli avversari, facendo riferimento a quei vescovi che durante le persecuzioni dell’ imperatore Diocleziano non avevano avuto il coraggio di resistere ed avevano consegnato ai magistrati i loro libri sacri.Affermazioni di questo tipo davano a qualsiasi fedele il diritto di indagare sui titoli del proprio superiore gerarchico e di negargli, se opportuno, obbedienza e disciplina Inoltre, poiché la validità dei sacramenti era legata alla purezza di vita del ministro, i sacramenti stessi erano esposti ad un dubbio continuo.Contro il donatismo, Agostino affermò, con vigore, la validità dei sacramenti indipendentemente dalle qualità della persona che li amministrava, rendendo così impossibile ogni gerarchia ecclesiastica Questo perché Cristo opera direttamente tramite il sacerdote conferendo efficacia al sacramento che egli amministra, pertanto non può sussistere alcun dubbio sulla relativa efficacia. Inoltre la comunità dei fedeli non può essere ristretta aduna minoranza di persone che si isolano dal resto della società.Mel concilio di Arles del 314, il Donatismo fu dichiarato eretico.