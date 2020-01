Wittgenstein, Ludwig Josef Johann - Vita e opere

Wittgenstein

Nasce in una famiglia ricchissima di origine ebraica, ma di religione cattolica, che tra le proprie file vede diversi artisti.W. si disfa della ricchezza: ha una serie di crisi mistiche e va ad insegnare nelle elementari con risultati disastrosi, perché pretende che i bambini utilizzino la sua logica.Russel, suo mentore, lo aiuta durante la crisi nervosa.Va quindi a Cambridge, dove ha vari scontri col suo mentore, ottiene una cattedra dove insegna logica e matematica.Unica opera che pubblica in vita: Tractatus. Ma lascia varie opere che verranno pubblicate dopo la sua morte. Ci sono un sacco di differenze: si parla di un Wittgenstein e di un secondo Wittgenstein, come fossero due persone diverse.Nasce nell’89 a Vienna in una famiglia di ricchissimi industriali. Ebbe come compagno di studi Hitler. Si scrive poi a ingegneria a Berlino e da qui si trasferisce a Manchester e poi a Cambridge, dove approfondisce studi matematici e logici con Russell, divenendone amico e collaboratore. Allo scoppio della Prima guerra mondiale, insieme al fratello venne mandato a combattere sul fronte italiano dove venne fatto prigioniero e, vista la sua particolare condizione sociale, venne trattato molto bene, tanto che riesce a mettersi in contatto con Russel e durante il periodo di prigionia e poté portare a compimento il tractatus logicus philosophicus, unica opera pubblicata in vita. Il tractatus viene pubblicato in tedesco e in inglese (con un’importante prefazione di russell).Finita la guerra, W. cade in una crisi morale e religiosa e rinuncia all’eredità paterna e si ritira a fare l’insegnante elementare nel Tirolo. L’esperienza scolastica fu un disastro; infatti W. pretende che i bambini riuscissero a comprendere la sua logica estremamente complessa. Il risultato fu un grande esaurimento, che lo costrinse a ritornare a Vienna. A Vienna entra in contatto col circolo neopositivista, cui non aderì non condividendone assolutamente l’indirizzo materialista, ateo e socialista. Nel ‘29 si trasferisce a Cambridge, dove insegna fino al ritiro dall’attività accademica (47) per dedicarsi alla revisione dei suoi scritti (che non pubblica).Muore nel 51 e poi veri scritti vengono pubblicati: eg. Le ricerche filosofiche, le osservazioni suoi fondamenti della matematica.Uno dei più importanti logici-matematici del 900. errore: filosofo agnostico→ dichiara di essere profondamente credente.Ritiene che con la logica, la ragione non si possa arrivare a parlare di determinate cose in maniera precisa.