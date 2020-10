Lyotard, Jean-François - Filosofia, vita ed opere

Jean-François Lyotard - La filosofia, la vita, il pensiero e le opere

Jean-François Lyotard è stato un filosofo francese, considerato un filosofo post-strutturalista; il post-strutturalismo è un movimento degli anni 60-70 che riprende il pensiero dello strutturalismo cioè che il comportamento dell'uomo sia influenzato dalle strutture (relazioni sistematiche e costanti); il post-strutturalismo prende questo pensiero e lo spinge all'estremo creando nuovi pensieri di vocazione costruzionista (vocazione filosofica che si basa sull'ideache l'uomo crei modelli mentali per spiegare il tutto), decostruzionista (vocazione filosofica basata sul concetto heideggeriano di Destruction) o relativa (atteggiamento del pensiero che consideri la conoscenza come incapace di attingere una realtà oggettiva e assoluta)Jean-François Lyotard nasce a Versailles il 10 agosto 1924 ed è deceduto il 21 aprile 1998 a causa di una leucemia.Nella sua carriera: Lyotard ha inizialmente insegnato nei licei successivamente è stato un ricercatore del CNRS (Centre nationale de la recherche scientifiques), dopodiché insegno in università di Parigi e poi in alcuni atenei statunitensiLyotard è considerato il primo teorizzato del post-modernismo, e ha fatto ciò attraverso il suo libro "La condition post-moderne" in cui Lyotard sostiene che la modernità sia terminata e sia cominciata la post-modernità, un epoca causata dal disincanto causato dalla consumazione di tre grandi meta-racconti:Illuminismo, Idealismo e Marxismo. Un altro quesito che Lyotard si pone è: I prodotti della creatività sono influenzati dal sistema? È lapalissiano che ciò avvenga con prodotti di consumo come auto o aerei, un po' meno scontato per prodotti come quadri, libri e opere d'arte, però anch'essi vengono ridotti a merce. Perciò nella post-modernità "l'innovazione" viene visto solo come un futile rischio. Il filosofo francese sosteneva che la post-modernità fosse anche caratterizzata dall'annichilimento dei valori ultimi (i valori ultimi sono quei valori profondamente radicati nell'idividuo non influenzati dalla cultura e appunto si contrappongono ai valori culturali). Lyotard prima di elaborare "La condition post-moderne" che lo renderà celebre, elabora una nuova visione dell'economia con l'opera "Economie libidinale" in cui descrive un economia in cui il mercato è in parte controllato dalle pulsioni libidinali.La vera conoscenza, in questa prospettiva, è sempre conoscenza indiretta; è composto da dichiarazioni riportate, che sono incorporate nelle metanarrative di un soggetto che ne traggono la legittimità.Discorso, figura - Jean-François LyotardLa condizione post-moderna - Jean-François LyotardL'economia libidinale - Jean-François Lyotard