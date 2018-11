Significato della filosofia

La filosofia

Filosofia= amore per il saperesi divide in:- epistomologia: parte della filosofia che si occupa dell'esperienza e della natura, natura visibile o viventeesempio: osservando un sasso vedo un'anima- metafisica: ciò che si trova oltre il visibile, c'è una divinità che dà vita a tutto- logica: ciò che riguarda la comunicazione e il linguaggio- etica: riguarda il comportamento dell'uomo attraverso una serie di regole condivise dalla società (oggettivo)- morale: riguarda il comportamento dell'uomo ma personale o soggettivo- politica: riflessione su tutto ciò che riguarda lo stato, le leggi, la giustizia; quindi i filosofi diventano funzionari- estetica: riguarda il mondo dell'arte; attraverso l'arte si comunica- retorica: studia i discorsi per convincere gli altri- poetica: riflessione sulla poesia e sul teatro.

Si sviluppò nel VII-VI secolo a.C. nelle coste dell'Asia minore (Mileto e Efaso), isole (Samo e Kos), Magna Grecia e Atene (V secolo a.C.).



Definizione della filosofia

Le prime zone, quelle sul mare, erano commerciali con porti dove avvenivano lo scambio di persone e idee, mentre Atene dovette combattere contro la censura.- I filosofi non sono né sapienti né ignoranti, ma si trovano a metà strada: il filosofo non ha tutte le risposte ma ricerca(desiderio di conoscere) poiché il filosofo ha una mente attiva.Il filosofo non ha una mente passiva e indifferente rispetto ai problemi; lui ascolta e si impegna a capire.IL FILOSOFO E' IN CAMMINO VERSO IL SAPERE- Gli uomini cominciarono filosofare dalla meraviglia:dallo stupore nasce una domanda che si trasforma in ricerca e poi diventa un'ipotesi di risposta (guide per l'umanità)- Il filosofo doveva essere la cattiva conoscenza della sua epoca: lui criticava, non temeva di parlare anche degli aspetti negativi, usavano la satira per smascherare i problemi. Sono polemici: non avevano un pensiero banale, ma mostrano un altro lato.- La filosofia è una critica dei pregiudizi- La filosofia è una riflessione al quadrato: le opinioni non erano semplici(annotare+elaborare= potenzia le capacità mentali)- La filosofia non è un tempio ma un cantiere:tempio= costruzione sacra ed edificio finito= contiene tutte le risposte- cantiere= ciò che c'è prima dell'edificio (preparazione)= spazio disordinato che prepara alla costruzione delle ideeQuindi si ottiene un sapere aperto- La filosofia è simile ad un viaggio: è una sorta di percorso dove i personaggi sono i filosofi e le avventure all'infinito sono le teorie.- Filosofare significa invertire la direzione abituale del pensiero; creare un pensiero divergente: coltivare l'originalità poiché se tutti pensano allo stesso modo c'è un appiattamento culturale.