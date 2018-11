Scuola di Mileto - Talete, Anassimandro, Anassimene

NB: Versione formattata in allegato

All'origine della filosofia

La novità della filosofia

Prima gli uomini pensavano e si ponevano domande (anche filosofiche) ma non si davano risposte in modo filosofico:Il metodo di darsi risposte in filosofia è simile a quello scientifico:Si osserva il fenomenoSi formulano ipotesi per trovare una risposta ad essoTramite un ragionamento razionale si confermano o smentiscono le ipotesi

Il significato del termine

Dal greco filo (=amore) e sofia (=sapienza): "amore per la sapienza"

Nasce dalla meraviglia suscitata negli uomini

Secondo i pensatori greci tutti gli uomini si chiedono per natura il perché delle cose. Anche i filosofi non possiedono la sapienza (riservata agli Dei) ma la cercano. La sapienza però non è pura conoscenza astratta ma collegata a cose concrete, agli aspetti fondamentali della vita.

Le condizioni per la nascita della filosofia

Nasce in Grecia tra il VII e il VI sec. a.C.Perché?La Grecia è divisa in poleis indipendentiAtene ha una forma di governo Democratica con al centro l'Agorà (piazza del mercato) in cui si scambiano IDEE e beniPassaggio dal mito (fantasia) al pensiero razionale, quindi filosofico

Prima che ad Atene si sviluppa in Asia Minore (Mileto, Efeso...) poiché nel territorio avvenivano scambi commerciali con molti popoli diversi → libertà e vivacità intellettuale

In questo contesto stava emergendo una nuova classe sociale che voleva mettere in discussione l'aristocrazia promuovendo ideali di isonomia (uguaglianza davanti alla legge)

Le modalità di ricerca filosofica nella Grecia arcaica

Gli ionici e il problema dell'archè

La prima riflessione filosofica

In Grecia i filosofi non effettuano ricerche in modo isolato ma raggruppati in "scuole filosofiche", avevano stesse correnti di pensieroAll'inizio le scuole filosofiche (prima del "Liceo" di Aristotele ) non avevano un fine di insegnamento ma solo un carattere di condivisione di dibattiti su problemi teorici e ricerca comune di soluzioniLa scuola filosofica Ionica si sviluppò a Mileto.Il loro obiettivo fu dare una risposta razionale al quesito " Qual'è l'origine della realtà e del mondo che ci circonda? "I primi filosofi cercavano risposte razionali a domande quali:Qual'è l'origine dell'universo?Come si spiega la vita sulla Terra?Perché le cose sono come sono e accadono come accadono?

Questo stile di pensiero fu "inaugurato" da Talete, Anassimandro e Anassimene

Su di essi si hanno informazione grazie a filosofi e storici successivi

Avevano conoscenze tecnico-scientifiche grazie ai sapienti Medi e Babilonesi

Cercarono di spiegare i fenomeni meteorologici con cause naturali

Cercarono di trovare una causa/principio originario da cui tutte le cose derivano (arché = principio). L'arché rappresenta sia la materia di cui è fatta, sia la forza che l'ha generata, sia la legge divina che la governa.

Talete: l'acqua come principio originario

Pensiero e filosofia

Anassimandro: l'àpeiron come fondamento del reale

Pensiero e filosofia

Anassimene: l'aria come principio delle cose

Visse tra il VII e il VI secolo a.C. a MiletoNon abbiamo opere scritte da TaleteFu uomo politico e matematico (enunciò alcuni teoremi geometrici)Conosciamo aneddoti sulla sua vita:Sembra che sia caduto in un pozzo essendo troppo intento a studiare il cielo (filosofi con la testa tra le nuvole che non si occupano di cosa concrete)Aristotele ci racconta che Talete noleggiò tutti i frantoi della sua città avendo previsto un abbondante raccolto di olive ricavandone una fortuna (filosofi si occupano anche di cose concrete)Principio primordiale (arché): acqua poiché ogni cosa vivente è intrisa di essa (riferimento anche al liquido amniotico, simile ad acqua, in cui i bambini stanno prima del parto)Probabilmente Talete aveva la seguente visione dell'universo:Un grande Oceano primordiale da cui si era sviluppata la vita e da cui si sarebbero poi originati la Terra e i corpi celestiIl mondo come un disco piatto che galleggia sulle acque del mareLe sue idee erano simili a quelle che popoli come gli Egizi raccoglievano nei miti sull'acqua (il Dio Nilo). Infatti quando il Nilo si ritirava lasciava sul terreno il limo che fertilizzava la terra permettendo l'agricoltura e quindi la vita.Nasce a Mileto intorno al 610 a.C.Fu discepolo di Talete, uomo politico, inventò la prima carta geografica e introdusse in Grecia lo gnomone (orologio solare)Coniò il termine arché (Principio primo) con le seguenti accezioni:Elemento materiale che da origine a tuttoForza esterna che anima le coseLegge o principio che stabilisce che le cose vadano in un certo modoE' il primo filosofo a cui viene attribuita un opera scritta ("Sulla natura") arrivataci come frammenti in opere successivePrincipio primordiale: àpeiron, un principio indefinito e infinito (astrazione)Secondo Anassimandro l'arché non è uno dei 4 elementi ma essi si originano da esso per separazione dei contrari (aria-terra, fuoco-acqua...) attraverso un movimento rotatorioAnassimandro crede però che la separazione causi nostalgia negli elementi divisi per il "tutto originale" e anche differenze che a loro volta causano conflitti.Secondo Anassimandro la nascita è una colpa in quanto ci stacca dal "tutto primordiale". Ogni essere espia questa colpa con la morte ricongiungendosi al "tutto"Visse a Mileto tra il 586 a.C. e il 525 a.C.Pensiero e filosofia:Principio primordiale: aria poiché è come la nostra anima che ci sostiene, così l'aria circola nel mondoL'aria è considerata da Anassimene come un elemento infinito e in moto perenneLa trasformazione e generazione delle cose è spiegata come processi di rarefazione (nascita, diviene fuoco) e condensazione (morte, diviene vento, nuvola, acqua, terra, pietra)L'Universo è destinato a dissolversi nel principio originario e poi a rinascere in un ciclo infinitoAnassimene fonde il pensiero di Talete (arché = elemento) con quello di Anassimandro (arché = infinito)