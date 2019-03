Platone - Che cos'è la dottrina delle idee

Platone: dottrina delle idee

Cosa sono le idee?

Dove si trovano?

Tipi di idee

Sono entità → realmente esistenti→ immortali→ uniche ma molteplici (perché ci sono tante altre idee)→ perfetteSono nell’ iperuranio (letteralmente: al di là del cielo)Rapporto idee/cose- le idee sono la causa delle cose (come esse sono l’effetto delle idee)Ciò significa che senza le idee non esisterebbero le cose particolari- tra cose e idee c’è un rapporto di mimesi cioè imitazione, perché le cose imitano le idee, cioè le cose sono la copia delle idee- tra cose e idee c’è un rapporto di metessi cioè partecipazione, le cose sono come sono perché si avvalgono delle idee (es: un uomo è giusto se si avvale dell’idea della giustizia)- tra cose è idee c’è un rapporto di parusia cioè presenza, cioè le idee sono presenti nelle cose (es: il cavallo è cavallo perché in lui c’è l’idea di cavallo, non di un altro animale)- le idee sono criterio di giudizio delle cose perché nella nostra anima ci sono già delle idee che noi ricordiamo quando giudichiamo• Valori → bene, bello, giusto• Matematiche → quadrato, rettangolo, cubo, sfera cioè le idee dei modelli perfetti

crediti: Matteo Saudino per le informazioni