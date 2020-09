Nascita della filosofia - Concetto di Thaumazein

La nascita della filosofia









La filosofia è una scienza che si propone di studiare in modo critico, libero e razionale, la totalità delle cose e tutta la realtà. Deriva dal greco philein (amare) e sophia (sapienza), quindi letteralmente la filosofia è ‘l’amore per la sapienza’.Si afferma tradizionalmente che la filosofia sia nata nel 500 a.C. circa, in Grecia. Più precisamente, la sua nascita è dovuta al passaggio dal MYTHOS al LOGOS. Se prima gli uomini pensavano, per dare comunque un senso alla loro vita, che tutti i fenomeni naturali fossero voluti dalle divinità; con il passaggio dal LOGOS, gli uomini cominciarono a ragionare, a porsi delle domande concrete. E’ per tale motivo che molti credono che filosofia e scienze vanno unite, in quanto entrambe sono accomunate da un ragionamento logico.I primi filosofi sono, infatti, fisici:Fisici monisti;Fisici pluralisti.Probabilmente ciò che ha spinto l’uomo a compiere indagini su cosa siamo, sul perché della vita, è stato il cosiddetto thaumazein: si tratta di una sorta di trauma che avvertiamo quando siamo meravigliati dinnanzi a qualcosa di mai visto. Così come i bambini che vedono cose nuove sono meravigliati da ciò che vedono e fanno domande, così l’uomo si pose per la prima volta domande sui fenomeni naturali e sulla sua stessa natura.Possiamo affermare, dunque, che alla base della filosofia vi è lo STUPORE. Dalla meraviglia, dallo stupore, si passa all’indagine.