Democrito e Ippocrate - Introduzione pensiero

Democrito

Ippocrate

Per Democrito, gli elementi che formano l’universo sono gli atomi (=particelle minime e indivisibili di materia). Tali particelle sono identiche e infinite sotto punto di vista qualitativo, ma sono diverse sotto aspetti quantitativi.Unendosi e staccandosi portano alla nascita e alla morte di tutte le cose.Amor, ramo, Roma, moraAtomi di Democrito hanno le stesse caratteristiche dell’essere di Parmenide: semplici, indivisibili, ingenerati, eterni, uniformi, immutabili.Per Democrito, inoltre, esiste un “non essere”, ossia il nulla assoluto, il vuoto in cui gli atomi si muovono, scontrandosi e incontrandosi.Ippocrate è uno dei maggiori esponenti della scuola dei medici. Il primo filosofo che iniziò a parlare di collaborazione tra medico e paziente. Il dialogo tra i due seguiva dei procedimenti e può essere scandito in più fasi:• anamnesi: ricostruzione della storia passata del paziente, si crea così una sorta di confidenza tra i due• prognosi: previsione sul decorso e sull'esito della malattia• diagnosi: individuazione della patologiaTutti questi procedimenti dovevano avvenire in assoluta serenità e il medico doveva stabilire un rapporto empatico con il paziente.