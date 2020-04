Aristotele - Fisica e movimento

Aristotele e la Fisica

tipi di movimento

Le quattro cause del movimento

La causa finale

caso

I quattro tipi di movimento

La(physis, "natura") è lo studio del mondo naturale e dei diversiera definita da Aristotele come "filosofia seconda" ed era considerata da egli, al contrario di Platone, come uno studioCome già detto, secondo il filosofo la fisica è lo studio del movimento e di questo ne studia le cause...1)causa, la materia di cui è fatto l'ente;2)causa, dà ordine alla materia (secondo un determinato ordine);3)causa, da cui ha inizio il movimento;4)causa, il fine del movimento.esempio:un edificio è fatto di mattoni (causa materiale);parte da un progetto (causa formale);viene costruito dai muratori (causa efficente);serve come luogo di abitazione (causa finale).Ovviamente Aristotele distingue gli esseri artificiali (l'edificio), dagli esseri naturali (come ad esempio un albero);le cause del movimento negli esseri naturali sono immanenti.quella a cui il filosofo dà più importanza:tutto avviene per un fine, nulla è un(l'unica situazione in cui un cambiamento può essere considerato un caso, è quando quest'ultimo non cambia ile ladell'ente).1), trasformazione della sostanza (nascere o morire);2), accrescimento o diminuzione;3), alterazione e cambiameno della qualità;4), lo spostamento nello spazio.Per Aristotele tutto incomincia dal moto locale, per avere un cambiamento ci deve essere un vero e proprio spostamento della materia.esempio:un bambino cresce grazie all'aumentare di volume della sua materia che lo compone.