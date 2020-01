Aristotele - Etica e virtù umane

Per Aristotele l’etica non è fine a se stessa ma bensì è inseparabile dalla condotta pratica. Proprio per questa sua natura ha carattere fallibile, per questo non irrazionale ma flessibile. Il bene è ciò verso cui bisogna orientare la propria azione, ma non è il bene iperuranico di Platone, bensì uno stato di felicità, non tanto nell'accezione moderna quanto più uno stato di benessere psicofisico.La virtù è ciò verso cui bisogna rendere, intesa come bravura nel compiere ciò che siamo portati a fare, accompagnati dalla ragione. Aristotele non nega l'importanza di un certo benessere materiale per essere completamente virtuosi.Tuttavia l’anima umana possiede una certa area desiderativa non razionale. Le virtù etiche da essa dipendono e possono essere riassunte come il sapere trovare la misura fra gli eccessi. Generalmente la giustizia coincide con la virtù. Si parla di giustizia correttiva, quindi il restituire un torto, o distributiva, quindi la distribuzione equa dei beni fra la popolazione. Per Aristotele la conoscenza del bene è insufficiente per essere virtuosi ma è necessario un costante esercizio. È tuttavia necessario garantire una certa educazione dei cittadini per condurlo alla virtù.Le virtù intellettive per lui sono riservate solo ai maschi adulti liberi. Per un discorso più generale sulla ragione bisogna distinguere fra situazioni ideali, dove si avrà la virtù della sapienza, attraverso la contemplazione intellettuale, per situazioni urgenti quella della prudenza, ovvero comportandosi in maniera adeguata e pondersta alle azioni della vita, maggiormente flessibile perché adattabile alle situazioni quotidiane.