Sistema nervoso centrale e periferico schematico

Il sistema nervoso

Il neurone

Sistema nervoso centrale

Sistema nervoso periferico

- si divide in due sistemi- sistema nervoso centrale, riguarda tutto ciò che è nell’encefalo e il midollo spinale- sistema nervoso periferico riguarda dal midollo spinale in giù- le funzioni sono ricevere elaborare gli stimoli e inviarli e trasmetterli- tutto si può riassumere con una parola, movimento.- il sistema nervoso è formato da tanti neuroni- registra le informazioni e le trasmette attraverso stimoli- il neurone è formato da un nucleo, un corpo cellulare, un assone e dei dendriti- sclerosi multipla porta a problemi fisici generali- in un neurone ci sono tanti dendriti e un solo assone- assone + guaina mielinica = fibra nervosa- sinapsi spazio tra un neurone e l’altro- tante fibre nervose formano i nervi- è formato dal cervello diviso in 2 emisferi- corteccia celebrale- materia grigia- massa interna di sostanza bianca- tronco celebrale collega l’encefalo al midollo spinale, controlla il respiro, il sonno- formato da mesencefalo, ponte e bulbo- cervelletto si trova sopra il midollo spinale e controlla l’equilibrio e rende armonici e coordinati i movimenti- il midollo spinale passa all’interno della colonna vertebrale e fa da messaggero dal centro alla periferia- da ogni vertebra escono due nervi- motoneuroni- 12 paia nervi cranici- 31 paia nervi spinali- nervi sensitivi collegano organi e sensi- sistema nervoso autonomo controlla tutte le attività involontarie come il battito del cuore, la digestione- sistema simpatico- sistema parasimpatico- sono correlati, hanno un certo equilibrio, sennò si hanno problemi nevrotici- attivazione neuromusculare- stimolo nervoso parte dal SNC- fibre nervose efferenti mandano l’impulso- organo bersaglio muscolo- finta nervoso si unisce al muscolo con la placca motrice- il potassio esce e il sodio entra di neutralizza la fibra muscolare e il muscolo si contrae- unità motoria funzionale- motoneurone + fibra nervosa motoria + fibra muscolare innervante- motoneurone si suddivide in molte fibre- arriva l’impulso nervoso tra assone e sarcolema si riversa il contenuto che si rompono all’arrivo dell’impulso nervoso- la diffusione della sostanza chimica nella placca provoca una reazione dell’impulso nervoso su tutta la fibra, dunque contrazione muscolare- se l’impulso non è adeguato il muscolo non si contrae- se l’impulso è adeguato si contraggono al massimo i muscoli