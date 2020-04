Fadanelli, Nicola - Campione della palla a mano

Nicola Fandanelli è un ragazzo di 17 anni e gioca a pallamano ed è un talento Nazionale nato il suo ruolo è il centrale va suato molto la testa fa parte di un famiglia pallavolista la passione è stata trascinato da suo nonno e parla della sua vita oltre il campo.protagonistaNicola Fadanelli, ha 17 anni, tonico veloce e in forma,ha avuto una malattia che lo avrebbe messo a tappeto ma si è rialzato ed è tornato più forte di prima, la cosa che pensa quando si sveglia la mattina è la pallamano allenatore è suo papà che gli da sicurezzaAltri protagonisti del videoPadre, gli amici, il cavalo AishaIl messaggiosicuramente non mollare in situazioni di difficoltà e rialzarsi più forti di prima e di fare dei sacrifici per la propria passioneGiudizio personalesi, mi è piaciuto molto la sua storia non mi aspettavo un video del genere è adatto a noi adolescenti che stiamo crescendo lo consiglio a tutti.La pallamano è uno sport di squadra, in cui scendono in campo 14 atleti (7 per ogni squadra). Riprende caratteristiche del calcio e della pallacanestro. È, insieme al calcio a 5, lo sport al chiuso con il campo più grande (40 m x 20 m).Viene definito "il più veloce sport di squadra con palla", grazie anche ad un regolamento che privilegia il dinamismo rispetto al tatticismo. Ne esisto molte varianti, anche all'aperto, la pallamano da spiaggia.