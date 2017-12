Tipi di moneta

Vi sono diversi tipi di moneta, e per le loro caratteristiche distinguiamo:1. La moneta legale2. La moneta bancaria3. La moneta commerciale4. La moneta elettronica

1. La moneta legale è costituita dalle banconote emesse dalla banca d’emissione e dalle monete divisionarie coniate dalla Zecca dello Stato, in metallo vile, come nichelio e rame.

2. La moneta bancaria è rappresentata dai depositi bancaria, ovvero dalla ricchezza variamente costituita (ad esempio da moneta legale, titoli di Stato, cambiali, crediti, ecc.) depositata presso una banca. Questa ricchezza è trasferibile generalmente mediante l’emissione di biglietti rilasciati dalla banca che prendono il nome di assegni, e possono essere bancari o circolari.

L’assegno bancario è un ordine di pagamento che il soggetto che ha depositato presso la banca una certa ricchezza rivolge alla banca a favore di un certo soggetto.



L’assegno circolare contiene, invece, l’impegno della banca di pagare a vista a una persona una somma determinata.3. La moneta commerciale consiste principalmente nelle cambiali. Queste sono titoli di credito contenenti l’ordine o la promessa di pagare una certa somma di denaro a una data stabilita a favore di colui che presenterà il titolo.4. La moneta elettronica. Possiamo distinguere almeno due tipi diversi di moneta elettronica:• Il borsellino elettronico, il denaro viene caricato presso una banca su una smart card, una carta dotata di microprocessore e priva di banda magnetica. L’importo caricato è spendibile attraverso terminali, posizionati presso gli esercenti commerciali. Il vantaggio è che il valore prelevato dalla carta viene trasferito istantaneamente sul terminale del venditore accreditandolo quindi rapidamente sul suo conto corrente bancario.• La moneta virtuale, costituita da valori monetari registrati nella memoria di un elaboratore. Si avvale di un procedimento basato su algoritmi e su una serie di numeri e di password.

Differenza tra moneta legale e le altre

La moneta legale ha corso legale e forzoso, mentre le altre hanno corso fiduciario, per cui lo Stato, diversamente dalla moneta legale, non ne impone a tutti l’accettazione, ma appunto chi le accetta in pagamento ha fiducia nella solvibilità di chi le emette.